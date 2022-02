PANorami: la dipendenza dall’import di gas

Versione stampabile

Domani Mario Draghi incontra Emmanuel Macron, nella forte volontà di ribadire l’unione dei Paesi della Nato, nel tentativo di rilanciare il dialogo. È solo un gradino dell’escalation nei rapporti tra Russia e Ucraina: proprio per domani è atteso il primo attacco da parte di Mosca. Che è osteggiato per ragioni etiche, di equilibrio della costruzione europea, e per motivi economici.

L’Ue importa il 40% del gas dall’esterno e il Paese più esposto è proprio l’Italia. Che deve muoversi verso una maggiore indipendenza energetica, perché sta rischiando di vedere strozzata la ripresa proprio per i costi dell’energia.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.