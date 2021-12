PANorami: i lavoratori dell’algoritmo

Versione stampabile Translated by Deepl

È stata annunciata per domani la direttiva della Commissione europea con la quale dovrebbe essere messa la parola fine a una situazione che si sta trascinando da tempo: la vicenda dei rider e del mondo del lavoro deciso dall'algoritmo. Secondo le anticipazioni, questi lavoratori saranno da assumere come dipendenti (non necessariamente a tempo indeterminato). È il segnale che l’Europa sociale esiste e che, anzi, andrebbe rafforzata, in questo contesto di neoliberismo digitale.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.