Agenda: torna "Mercato & Dintorni"

Versione stampabile Translated by Deepl

C'è il ritorno di "Mercato & Dintorni", il webinar di siderweb che dà un aggiornamento sulla congiuntura siderurgica. Ci sono gli eventi online di AST e Feralpi Group. E c'è il meeting di Aim sulle materie prime.

In centoventi secondi, gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana che si apre oggi.