Rivivi la “magia” di Made in Steel 2021

Versione stampabile Translated by Deepl

L’edizione 2021 di Made in Steel torna a diffondere la sua “magia”. Con le oltre 100 pagine di questa pubblicazione speciale dedicata alla nona edizione della principale Conference & Exhibition del Sud Europa per la filiera siderurgica, siderweb propone un dettagliato racconto di quanto è andato in scena dal 5 al 7 ottobre nei padiglioni di fieramilano Rho.

Scarica l’edizione digitale e gratuita dell’approfondimento realizzato grazie ai relatori, visitatori ed espositori della manifestazione.

La pubblicazione speciale “Made in Steel 2021” è scaricabile gratuitamente CLICCANDO QUI OPPURE SULL'IMMAGINE qui sotto.

Resterà sempre disponibile nello shop di siderweb.