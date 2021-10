PANorami: la Pa torna in ufficio

Versione stampabile

Ottobre è un mese impegnativo per il lavoro: da domani Green pass obbligatorio e fine dello smart working per i dipendenti della pubblica amministrazione. Che non dovrà significare la fine della sua digitalizzazione, che può rendere più efficiente una parte dei servizi.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.