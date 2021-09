ASSEMBLEA GENERALE FEDERACCIAI

Versione stampabile

L'Acciaio disegna il futuro. Questo il titolo dell’Assemblea Generale di Federacciai del 2021, un appuntamento che si terrà durante la nona edizione di Made in Steel. Mercoledì 6 ottobre alle ore 14:20 nella siderweb Conference Room (padiglione 11, stand L32) prenderà il via, con il saluto a cura di Regione Lombardia, l’evento associativo che, oltre ai temi di natura industriale e strategica, rivolgerà particolare attenzione alle tematiche ambientali.

Oltre alle relazioni a cura del presidente di Federacciai Alessandro Banzato, del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, è infatti prevista la presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2021 di Federacciai a cura del sottosegretario di Stato al ministero della transizione ecologica Vannia Gava.



Per partecipare all’assemblea è obbligatoria la registrazione online su www.federacciai.it.

All'Assemblea saranno distribuiti la relazione annuale "L'industria siderurgica italiana nel 2020" e il "Rapporto di Sostenibilità 2021" realizzati da Federacciai.

Programma dell’evento:

Ore 14.00 Registrazione partecipanti;

Ore 14.20 Saluti di Regione Lombardia;

Ore 14.30 Apertura lavori del Presidente di Federacciai Alessandro Banzato;

Ore 15.00 Intervento del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti;

Ore 15.30 Intervento del Sottosegretario di Stato al ministero della transizione ecologica Vannia Gava, con la presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2021 di Federacciai;

Ore 16.00 Intervento del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi;

Ore 16.30 Chiusura dei lavori.

