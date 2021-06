Bettuzzi: «Superciclo in atto»

Versione stampabile

Superciclo in atto. Prezzi in tensione anche per il prossimo semestre, sostenibilità anche fuori dall’Ue ed una digitalizzazione ancora in via di sviluppo. Sono stati questi i temi affrontati dall’amministratore delegato di OIKI Alessandro Bettuzzi, ospite del webinar siderweb: Acciaio inox: il bilancio del primo semestre e le prospettive per il secondo.

«Ciò che si è verificato dopo il crollo del 2020 è quello che possiamo definire un superciclo per l’acciaio – ha detto Bettuzzi-. Un periodo di crescita estrema di un paio d’anni a cui il settore non è nuovo, e che si verifica mediamente ogni 10/12 di anni, l’ultimo a memoria risale al 2006/2007/2008. In cui a fronte di forti speculazioni la lamiera a freddo raggiunse picchi impensabili. Penso però di poter dire che la situazione di allora è completamente diversa da quella attuale. Nel ciclo precedente a sostenere le quotazioni era la speculazione finanziaria legata al nickel, oggi invece è la totale mancanza di prodotto. Una condizione che potremmo anche definire una speculazione ma di natura più strategico-industriale. Dal momento che questi strappi di prezzo pare favoriscano la parte a monte della filiera».

Per quanto riguarda la durata delle tensioni attuali Bettuzzi non si aspetta cambiamenti almeno per il prossimo semestre dal momento che le acciaierie accettano prenotazioni, nemmeno ordini, a scadenza dicembre, gennaio, febbraio. Quindi all’orizzonte ci sono ancora diversi mesi con una carenza nella disponibilità di prodotti, «con le punte che probabilmente verranno toccate nel mese di giugno».

«I prezzi stanno diventando roventi – ha spiegato l’ad di OIKI -, quando questo accade il mercato ha una sorta di rifiuto ed inizia a cercare prodotti alternativi. Un fenomeno di cui forse ci renderemo maggiormente conto a settembre, quando normalmente i grandi gruppi studiano e fissano i piani di acquisto delle materie prime per l’anno successivo. Tra settembre ed ottobre potremo avere maggiori indicazioni su quale sarà effettivamente il consumo di inox per il 2022».

Sul tema del sistema di Salvaguardia, ma su quello del commercio estero in generale, Bettuzzi si è allineato alla posizione di Assofermet, di cui è coordinatore dei centri servizio Inox. In pratica l’imprenditore ribadisce la necessità che vi sia un sistema indipendente di monitoraggio di quelle che possono essere le forze distorsive sul mercato. Per Bettuzzi «sarebbe opportuno che tutte le forze di filiera convergessero su meccanismi che favoriscono il lavoro di tutti, ed in particolare dei clienti. Non è possibile che chi fa industria debba confrontarsi nell’arco di sei mesi con incrementi di commodities nell’ordine del 50/60 %. Credo che la filiera dovrebbe convergere verso posizioni più equilibrate ma in grado di garantire a tutti margini e continuità produttiva».

In chiusura l’intervista ad opera del Direttore Generale di Siderweb Lucio dall’Angelo si è concentrato sui temi di sostenibilità e digitalizzazione.

«Credo che il tema green riguardi più il sistema produttivo, anche se anche noi centri servizio possiamo fare al nostra parte soprattutto salvaguardando il consumo energetico. Ritengo però che gli stessi vincoli debbano essere imposti anche a realtà straniere, altrimenti si rischia di procedere solo ad uno spostamento di inquinamento».

Per quanto riguarda invece il tema della digitalizzazione per i centri servizio si è fatto molto sul fronte della logistica, meno su quello della commercializzazione online. «O meglio si è riusciti a far qualcosa per i prodotti commodity, un discorso diverso è invece relativo alle lavorazioni taylormade di un centro servizio».