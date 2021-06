Acciaio inox: bilanci e prospettive future

Versione stampabile

È in corso di svolgimento “Acciaio inox: il bilancio del primo semestre e le prospettive per il secondo”, il webinar organizzato da siderweb per analizzare il segmento dell’inossidabile che, dopo un 2020 non semplice, ha visto nel 2021 i prezzi subire un’impennata a fronte di una riduzione della disponibilità di materiale.

Gli interrogativi che ci si pongono possono essere così sintetizzati: Qual è la situazione che si prospetta nel secondo semestre del 2021? Quali saranno i principali trend che caratterizzeranno il futuro a medio e lungo termine?

Nella prima parte dell’evento intervengono Stefano Ferrari (siderweb) – che presenta le novità di siderweb dedicate al mondo dell’acciaio inox e illustra la struttura del mercato italiano dell’acciaio inossidabile – e Achille Fornasini (siderweb), che si dedicherà allo studio dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti in acciaio inossidabile sui mercati italiano ed internazionale. Chiuderanno l’evento le interviste faccia a faccia, a cura di Lucio Dall’Angelo (siderweb) con Massimo Amenduni (Acciaierie Valbruna) e Alessandro Bettuzzi (OIKI e Assofermet).

Programma degli interventi : dalle 11:00

Stefano Ferrari - Ufficio studi siderweb

L’offerta di siderweb per l’inox: nuove rilevazioni dei prezzi. La struttura del mercato italiano dell’inox

Andamento delle quotazioni delle commodity, delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio inossidabile

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (Direttore Generale siderweb) intervista:

Massimo Amenduni - Managing director Acciaierie Valbruna

- Managing director Acciaierie Valbruna Alessandro Bettuzzi - AD OIKI e coordinatore dei centri servizi inox Assofermet

Come partecipare:

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione, per le quali è sufficiente cliccare qui o nell’apposito pulsante in basso.

Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

