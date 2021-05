Assofermet: Riccardo Benso confermato presidente

Versione stampabile Translated by AWS

Riccardo Benso (Albasider) è stato confermato alla guida di Assofermet per il prossimo triennio. A deciderlo è stata l’assemblea generale dell’associazione che si è svolta oggi e che ha scelto come nuova vicepresidente Cinzia Vezzosi (Zetamet).

Per Assofermet, che ricorda di essere «da più di 70 anni l’associazione nazionale di riferimento delle imprese della distribuzione e del commercio metalsiderurgico in Italia», il prossimo triennio «vedrà tra i numerosi impegni quello di continuare ad affrontare la crisi epocale in atto, adeguandosi ai cambiamenti e migliorando ulteriormente l’attività futura, per soddisfare sempre ed al meglio le nuove esigenze delle aziende associate».

Riccardo Benso, subito dopo la conferma, dice a siderweb che «la prima cosa che mi impegno a fare è dare continuità a quanto fatto fino ad ora, a cominciare con il costante tentativo di far rivedere le misure di protezione che Bruxelles si ostina invece a voler mantenere».

A questo proposito il presidente di Assofermet dice che «noi vorremmo un approccio più dinamico, in Europa ed in Italia, nei confronti di un tema che rispetto a tre anni fa, quando queste misura vennero instaurate, ha fatto registrare un profondo cambiamento nelle condizioni, tanto che dovrebbe essere il semplice il buon senso ad imporre di rivederle».

Perché oggi, insiste Riccardo Benso, «la crisi non è legata ai prezzi dell’acciaio, ma alle difficoltà, spesso insormontabili, relative all’approvvigionamento e con le quali ci si deve confrontare anche a causa di quelle misure».

Grande attenzione, promette il presidente di Assofermet, «la riserveremo alla “posa a terra” degli investimenti previsti dal governo nei suoi piani di sostegno all’economia ed all’imprenditoria», senza mai trascurare i temi della sostenibilità ambientale, che necessità certamente di sostegni alla siderurgia, ma senza dimenticare le esigenze degli utilizzatori che devono essere messi nelle condizioni di poter svolgere con serenità il proprio lavoro».

Ed a questo proposito, Riccardo Benso spiega che «tra i nostri impegni c’è anche quello della costante ricerca di partner con i quali collaborare in maniera corretta e tra questi spero che possa esserci anche Federacciai, per elaborare strategie condivise per il bene dell’intero settore».

Cinzia Vezzosi, dal canto suo, parla di «un onore che non era scontato, ma mettersi a disposizione degli altri fa sempre piacere. Credo che sia molto importante oggi per un’associazione come Assofermet avere una posizione in UE riflessa nella compagine associativa e nella vicepresidente. Penso che dagli ultimi sviluppi sia stato percepito il valore di avere una presenza importante in Europa anche per le aziende italiane associate. L’Europa avrà sempre un maggior peso anche nel nostro quotidiano e nelle attività che hanno a che fare con la transizione ecologica».

Vezzosi, che tra l’altro ricopre proprio la carica di presidente di Euric la Federazione Europea del Recupero e del Riciclo, occupa una posizione che permette anche ad Assofermet di essere vicino ai tavoli di confronto su tematiche importanti che vanno dal Recovery fund, agli eventuali dazi all’export di rottame, su cui la discussione è aperta.

«Negli ultimi sei anni in Assofermet c’è stato un grande lavoro che secondo me ha premiato - conclude la vicepresidente- . Ritengo per che serva ancora qualche passo da fare nella dimensione della comunicazione associativa e nel potenziamento della presenza nelle interlocuzioni con le istituzioni. Elementi che credo possano avvicinare ancor più la base delle aziende ai vertici dell’associazione».

Rinnovate anche le cariche nei quattro comparti che compongono l’associazione: Paolo Sangoi (Sangoi) è il nuovo presidente di Assofermet Acciai, con Davide Ferrari (Siderferrari) confermato alla vicepresidenza.

Per Assofermet Rottami, presidente è stato eletto Francesco Beltrami (Loschi Mauro), mentre Laila Matta (Trans Commodities Italia) è stata confermata alla vicepresidenza.

Sabrina Canese (Canese Dante) e Michele Tacchini (Malfatti & Tacchini) sono stati confermati nei ruoli di presidente e vicepresidente di Assofermet Ferramenta.

Per Assofermet Metalli non ferrosi, invece, l’elezione è stata rinviata a giovedì 20 maggio, dopo lo svolgimento dell’assemblea straordinaria per l’approvazione del nuovo statuto dell’associazione.