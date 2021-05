Versione stampabile Translated by AWS

Brexit-Ue, Covid-19, politica USA e protagonismo cinese sono i temi portanti del webinar “Geopolitica e mercati: il mondo tra Brexit, Biden e Xi”, organizzato da siderweb per analizzare come potrebbero influenzare l'economia, le catene del valore e la nostra vita quotidiana e che vede come protagonisti tre profondi conoscitori di questi scenari: Francesco Costa che parlerà di USA, Giuliano Noci di Cina, Carlo Muzzi di Gran Bretagna e Ue.

Per ascoltare, poi, l’opinione dell’industria, il direttore generale di siderweb Lucio Dall’Angelo intervisterà Roberto Re, manager siderurgico ai vertici di uno dei maggiori gruppi dell'acciaio europei, Metinvest, calerà queste visioni dentro la filiera.

Questo il programma completo

Interventi di:

Francesco Costa - vicedirettore Il Post e autore di "Una storia americana"

Giuliano Noci - Prorettore del polo territoriale cinese, Politecnico di Milano

Carlo Muzzi - giornalista Giornale di Brescia

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall'Angelo, Direttore generale siderweb, intervista

Roberto Re – Head of Metinvest Europe

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione (cliccare qui o nell’apposito “pulsante” in basso per registrarsi). Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), si riceverà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Clicca qui per prendere visione dell’informativa privacy.