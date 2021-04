Il punto con siderweb

Versione stampabile Translated by AWS

Piani inox verso nuove vette di prezzo

I piani in acciaio al carbonio infrangono record dopo record. Ma anche i piani in acciaio inossidabile stanno raggiungendo nuove vette che non si vedevano da molti anni. L'analisi del responsabile dell'Ufficio Studi siderweb, Stefano Ferrari.

Import dalla Cina: le incognite del breve periodo

Dal 1° maggio saranno eliminati gli sconti fiscali sulle esportazioni dalla Cina di 146 prodotti siderurgici. Quali prospettive si aprono? L'analisi di Davide Lorenzini, direttore responsabile di siderweb.