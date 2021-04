Webinar, torna «Mercato & Dintorni»

Versione stampabile Translated by AWS

Torna come ogni mese «Mercato & Dintorni». Per il quinto appuntamento in programma martedì 4 maggio alle 11, il protagonista sarà il settore dei lunghi, che con l’avvicinarsi della bella stagione normalmente ritrova slancio. Uno slancio che potrebbe essere accentuato anche dal Recovery Plan approvato dal Governo Draghi.

Gli interventi previsti partiranno dall’analisi dell’andamento del mercato italiano e dall’illustrazione delle prospettive a breve periodo, a cura di Stefano Ferrari (Ufficio Studi siderweb), per poi proseguire con la panoramica dei prezzi e dei mercati internazionali di Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb) e concludersi con l’intervista faccia a faccia a Giuseppe Pasini, presidente del Gruppo Feralpi, che fornirà una testimonianza di prima mano sul trend e sulle prospettive a breve-medio periodo del comparto degli acciai lunghi al carbonio.

Programma degli interventi dalle 11:

Stefano Ferrari - responsabile Ufficio Studi siderweb

Mercato italiano: andamento e prospettive a breve

Emanuele Norsa - Kallanish e collaboratore siderweb

Evoluzione dei mercati internazionali dell’acciaio

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo, direttore generale siderweb, intervista

Giuseppe Pasini - presidente Feralpi Group

L'evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione.

