Lutto d’acciaio: addio a Roberto Bersi

Era passato a siderweb per gli auguri di Natale, Roberto Bersi. Pugno contro pugno, perché le strette di mano erano vietate, e mascherina d’ordinanza. Ma il sorriso, che traspariva dagli occhi vivaci, e l’entusiasmo erano quelli di sempre.

Avevamo fatto progetti, c’era un webinar sulle materie prime in programma e lui non poteva non esserne protagonista. Avevamo parlato di mercato e lui ne aveva previsto la corsa. Avevamo commentato il momento difficile e ci eravamo detti che era il tempo di stringere relazioni ancora più forti, di sentirci ancora più amici.

Roberto Bersi aveva 68 anni e ci ha lasciato la notte scorsa, vinto da questo virus terribile con il quale tutti siamo chiamati a fare i conti, ogni giorno. E così il "Convegno sulle Materie prime" che abbiamo programmato per fine mese, e al quale avevamo previsto di invitarlo in qualità di consigliere delegato di Bicomet spa, dovrà fare a meno della sua visione, della sua capacità di leggere i trend e di restituirceli in forma diretta e puntuale. Ma sarà per noi, il momento di ricordarlo.

Ci mancherai, caro Roberto. Mancherai alla tua famiglia, mancherai alla tua Bicomet, mancherai a tutti noi uomini e donne della community dell’acciaio che oggi siamo un po’ più poveri.

Il funerale si svolgerà lunedì 12 aprile alle ore 15,30 nella Parrocchia di S. Bernardo (via Costalunga 38 Brescia).

Alla moglie Lorella, ai figli Federico e Michela, ai parenti e agli amici tutti le condoglianze sentite della community di siderweb.