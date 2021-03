I numeri del 2020 in 80 pagine d’acciaio

Versione stampabile Translated by AWS

Forse per molti il 2020 sarebbe solo un anno da dimenticare, alla luce delle conseguenze per la pandemia di Covid 19 su persone e aziende.

Resta però il fatto che da ogni periodo difficile è possibile conservare quello che di buono c’è stato e magari poter imparare se si è commesso qualche errore.

Per questo per il quinto anno consecutivo l’Ufficio studi di siderweb ha curato e realizzato lo speciale gratuito “Congiuntura siderurgica 2020”: in 80 pagine, la sintesi dei principali indicatori dell’andamento della produzione e del commercio di acciaio nel corso dello scorso anno, nonché dei prezzi sul mercato nazionale, suddivisa su base mensile.



Cliccando l’immagine è possibile scaricare la pubblicazione speciale e gratuita di siderweb.