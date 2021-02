Lunghi: in Italia vergella superstar

Versione stampabile

Un decennio di mercato ai raggi X. Questo il contenuto della presentazione di Stefano Ferrari (responsabile dell'Ufficio Studi siderweb) durante il webinar "Mercato & Dintorni": una carrellata per cercare di capire come sono cambiati i mercati di tondo, travi, laminati mercantili e vergella nel nostro Paese.

Partendo dai dati di Federacciai, Ferrari ha riscontrato che tra il 2010 e il 2019 «la produzione italiana di lunghi ha avuto un’evoluzione nettamente migliore rispetto alla totalità del settore siderurgico nazionale, tornando nel 2018 e 2019 al di sopra del livello del 2010, mentre i piani devono recuperare ancora un 10%». Se la produzione, per i lunghi, ha nel complesso tenuto, lo stesso non si può dire per il consumo apparente: «Il comparto ha subito un deciso calo, che ha raggiunto il suo culmine nel triennio 2014-2019, quando i volumi erano inferiori di circa il 20% a quelli del 2010. Nel triennio 2017-2019, invece, è avvenuto un recupero, che ha permesso al settore di tornare a circa il -10-15% rispetto al 2010».

La perdita di volumi, quindi, è stata notevole: nel 2019 il mercato tricolore ha assorbito 1,3 milioni di tonnellate in meno rispetto al 2010. Un altro elemento rimarchevole, per i lunghi, è l’andamento del commercio estero, con una sempre maggior presenza dei prodotti "made in Italy" all’estero: soprattutto dal 2016 in poi il comparto è strutturalmente esportatore netto di oltre 2 milioni di tonnellate annue.

Analizzando i singoli prodotti, infine, si nota «per la vergella probabilmente la situazione migliore, con un mercato interno che sale ed un miglioramento delle esportazioni – ha concluso Ferrari -. I laminati mercantili appaiono i prodotti più consolidati, mentre nelle travi il mercato interno è in recupero ma la produzione nazionale è nettamente scesa nel corso dei 10 anni presi in esame. Il mercato del tondo appare quello più difficile, con un calo del consumo di quasi il 40%».

