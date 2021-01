Agenda: domani il punto sul mercato

Versione stampabile

Il mercato dell'acciaio è in fermento: i prezzi stanno toccando i massimi degli ultimi 10 anni e la produzione fatica a tenere il passo con la domanda. Anche di questo si parlerà domani in "Mercato & Dintorni", il primo webinar dell'anno di siderweb, il primo di una serie. Non è questo il solo appuntamento da segnare in agenda.

Ecco i centoventi secondi per rimanere aggiornati su quel che accade e accadrà questa settimana lungo la filiera dell'acciaio nazionale e internazionale.