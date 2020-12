Per AFV Beltrame Group un Natale di solidarietà

Versione stampabile

Particolare rilievo assume l’importante gesto di solidarietà realizzato in questi giorni da AFV Beltrame Group. La storica famiglia di imprenditori di Vicenza ha deciso di supportare il proprio territorio con una donazione di 50mila euro alla ULSS 8 Berica, che acquisterà oltre 160 pulsossimetri professionali - strumenti per misurare la saturazione di ossigeno nel sangue -, che saranno distribuiti nelle case di riposo nel territorio di Vicenza e dell’Ovest Vicentino.

«Abbiamo lavorato da sempre nella direzione della sostenibilità ambientale, della sicurezza del lavoratore e della sua valorizzazione, perché siamo consapevoli che la vera ricchezza di un’azienda sono i nostri collaboratori – spiega Barbara Beltrame, Head of Communications & Marketing di AFV Beltrame Group (nella foto di testa durante la cerimonia di consegna) – che rispettiamo e tuteliamo con percorsi ed iniziative di formazione, un percorso che si concretizza anche nelle linee produttive e nei processi di lavorazione e trasformazione della materia prima, la nostra è un’”economia circolare” dove nulla viene scartato, nel segno di un approccio eco-sostenibile. Lavoriamo ogni giorno per il bene di questo territorio, siamo vicini alla gente. E se il territorio si trova ad affrontare delle emergenze, AFV Beltrame Group risponde. Lo abbiamo fatto sin da subito, nella prima ondata di questa pandemia. Il nostro aiuto oggi è per le persone più anziane che vivono nelle RSA, uno degli anelli più deboli in questo momento di emergenza sanitaria».

E il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Giovanni Pavesi, nel «ringraziare AFV Beltrame Group per questo gesto di grande generosità e sensibilità nei confronti di una fascia di popolazione tra le più fragili e per questo più esposta ai pericoli del Covid», ricorda che «queste apparecchiature saranno un aiuto prezioso anche per continuare a poter applicare quel modello organizzativo che ha consentito al nostro sistema sanitario di reggere meglio di altri l’emergenza».