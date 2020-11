CMC ITALIA torna a Made in Steel

Versione stampabile

Torna a Made in Steel per approfittare di quella componente di positivo imprevisto che solo le fiere, e gli incontri di persona, possono dare: l’individuazione di nuovi settori di sbocco, non necessariamente legati al proprio – quindi relativamente inesplorati – e che però offrono possibilità di crescita, nella vendita e nel servizio.

Per questo CMC ITALIA ha deciso di tornare a essere tra gli espositori di Made in Steel 2021, dopo esserlo stato anche nell’edizione 2015: «Abbiamo partecipato a un bando della regione Lombardia e con il loro patrocinio ci riaffacciamo a questo grande evento. Questa manifestazione si pone nel mercato europeo come vetrina per il mondo dell’acciaio e noi da quasi 25 anni viviamo grazie alle barre cromate e ai tubi, insostituibili nel settore della oleodinamica. Vogliamo capire come si sta muovendo il comparto dell’acciaio, visto anche l’evolversi della pandemia. Non essendo produttori, ma parte fondamentale della filiera, abbiamo tradotto in sfida questi tempi di pandemia. E intendiamo sondare il terreno per il futuro, cercando sempre nuovi contatti e strade da imboccare» spiega Matteo Carosi, Board Member e commerciale Italia di CMC ITALIA.

Il core business resterà quello del commercio della barra cromata e del tubo per cilindri oleodinamici e pneumatici, unito ai servizi di taglio e lavorazioni meccaniche personalizzate. Ma CMC ITALIA guarda anche oltre. «Siamo, e sempre saremo, elastici e dinamici, pronti a rispondere alle richieste del mercato. Creiamo nuove sinergie con i nostri fornitori di fiducia, per ammortizzare questi continui cambi di velocità a cui il Covid ci sta abituando – assicura Carosi -. Grazie a Made in Steel ci aspettiamo di poter conoscere nuove realtà, settori non collegati direttamente con il nostro ma comunque funzionali al nostro business». È anche questo il motivo per cui l’azienda guarda con favore alla contemporaneità di Made in Steel con Transpotec Logitec e MADE expo.

L’obiettivo è la crescita, anche all’estero. Oggi quasi il 30% del fatturato di CMC ITALIA è generato fuori dai confini nazionali, in Europa e nei Paesi Mena (Medio Oriente e Nord Africa). «Stiamo lavorando per aumentare questa quota, ci crediamo molto» dice Carosi.

Che pure, nonostante le difficoltà dovute alla crisi economica innescata dalla pandemia, non si è detto insoddisfatto per l’andamento del 2020: «Certo, ci aspettiamo una riduzione sul fatturato, ma l’avevamo già prospettato alla fine dell’anno scorso a causa dei prezzi in decisa contrazione. Quest’anno è stato segnato dal fermo di 2 mesi di tanti nostri clienti. Molti di loro però sono già alla ricerca di nuovi progetti, e noi li stiamo affiancando perché riescano a chiudere nuovi ordini. Sicuri che presto ritorneremo ai vecchi ritmi, nel frattempo, sfruttiamo questa decelerazione per affinarci ancora meglio e crescere dov’è possibile in termini di qualità e servizio».

E se un rallentamento si è registrato, non è stato tale da fermare la CMC ITALIA. «Il telefono squilla meno – racconta Matteo Carosi -, ma i nostri clienti ci riconfermano sempre come loro fornitori affidabili. Nuovi si stanno affacciando, in cerca del servizio e non del prezzo in un momento critico come questo. Siamo stati presenti e vicini ai nostri clienti, durante la prima ondata della pandemia, e continueremo a esserlo ancora nei prossimi mesi. Siamo persone, prima di essere clienti e semplici fornitori. Crediamo nelle persone e in quelle realtà imprenditoriali che sono cresciute insieme a noi in questi anni».