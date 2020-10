Il punto con siderweb

Versione stampabile

Il problema del Global Forum on Steel Excess capacity senza la Cina

L'overcapacity resta uno dei principali problemi della siderurgia mondiale. Ma il Global Forum on Steel Excess Capacity, istituito dal G20 per affrontare il tema, è ormai rimasto senza il principale produttore mondiale, la Cina. Quale scenario si prospetta? L'analisi di Davide Lorenzini, direttore responsabile di siderweb.

siderweb: si chiude la stagione 2020 degli webinar

Un esperimento nato dall'emergenza, quella del lockdown che ha costretto tutti a digitalizzare le proprie relazioni personali e lavorative, e che ha avuto sussecco, se si guarda ai suoi numeri. È il progetto che ha portato siderweb a tenere in questi ultimi mesi ben 25 webinar, uno alla settimana, sui temi del mercato, della sostenibilità, dei settori utilizzatori, delle donne, di innovazione, di Made in Steel. Ne fa un bilancio il direttore generale di siderweb, Lucio Dall'Angelo.