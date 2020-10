Prezzi siderweb: arrivano gli acciai speciali

Versione stampabile

Dieci prezzi per monitorare l’andamento degli acciai speciali sul mercato italiano. Da questa settimana l’area prezzi di siderweb cresce: lo ha spiegato Stefano Ferrari, responsabile dell’Ufficio Studi di siderweb, durante il convegno "Acciai speciali verso il 2021".

«Nell’area prezzi è possibile trovare una sotto-area dedicata gli acciai speciali. La pubblicazione dei prezzi degli acciai speciali arriva al termine di un lungo percorso, iniziato a fine 2018: dopo mesi di riflessioni, contatti con gli operatori, ascolto e messa a punto - ha detto -, siamo lieti di offrire questo nuovo servizio ai lettori di siderweb».

Un servizio che prevedrà la pubblicazione mensile dei prezzi di 10 prodotti in acciai speciali, 6 dei quali afferenti al settore della meccanica, 2 al settore dello stampaggio a caldo e 2 del settore delle molle.

Le quotazioni, per quanto concerne le barre in acciai speciali, sono rilevate dal commercio all’utilizzo e sono i prezzi finiti per materiale di prima scelta, e riguardano i seguenti prodotti:

- Tondi laminati C45 diametro 20-105 mm (per il settore della meccanica);

- Tondi laminati C45 diametro 130-220 mm (per il settore della meccanica);

- Tondi ASTM A105 diametro 20-105 mm;

- Tondi 18NiCrMo5 ricotti diametro 20-105 mm;

- Tondi 42CrMo4 bonificati diametro 20-105 mm;

- Tondi 39NiCrMo3 bonificati diametro 20-105 mm;

- Tondi laminati C45 diametro 20-105 mm (per il settore dello stampaggio a caldo);

- Tondi 20MnCr5 diametro 20-105 mm.

A questi 8 prodotti si sommano le quotazioni di 2 prodotti dedicati al comparto delle molle, già rilevati e pubblicati da siderweb da circa due anni, ovvero il filo classe DH 1mm patentato in piombo ed il filo EN 10270-1 SM 3mm patentato in piombo.

«Il settore degli acciai speciali negli ultimi anni sta crescendo come volumi ed importanza – ha concluso Ferrari -. La scelta di siderweb di aprire la nuova area dedicata alla rilevazione delle quotazioni degli speciali va nella direzione di fornire agli operatori elementi oggettivi per monitorare il mercato. Questo servizio, unito alle analisi mensili sul mercato, pubblicate con cadenza regolare ormai da un anno, e agli approfondimenti come quello presentato durante il convegno odierno, testimonia la volontà di siderweb di rimanere vicino, oggi e domani, a questo segmento che sarà sempre più centrale nel settore dell’acciaio».

Per consultare l’area "Prezzi acciai speciali", clicca qui.

Per visualizzare il manuale operativo per la rilevazione dei prezzi degli acciai speciali lunghi in Italia, clicca qui.