Il punto con siderweb

Acciaio a idrogeno: conviene?

Si stanno moltiplicando, in Europa quanto nel resto del mondo, i progetti che puntano o all’impiego dell’idrogeno direttamente nel processo siderurgico oppure ad una sua produzione da fonti rinnovabili per utilizzarlo come fonte energetica per alimentare gli impianti ad emissioni zero. Ma i costi, oggi, sono sostenibili? siderweb sta dedicando al tema un approfondimento, come spiega Davide Lorenzini, direttore responsabile di siderweb.

Confindustria: un patto per l'Italia

«Servono scelte per l’Italia del futuro. Scelte anche controvento. Serve il coraggio del futuro» è l'indirizzo arrivato da Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, durante l'assemblea generale degli industriali che si è tenuta nei giorni scorsi, la prima sotto la sua guida. Dalla quale è arrivata anche la proposta di un patto per l'Italia. Ne parla Lucio Dall'Angelo, direttore generale di siderweb.