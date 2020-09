Webinar live. Made in Steel, insieme per costruire il futuro

Versione stampabile

È live il webinar “Made in Steel, insieme per costruire il futuro”. Si alza il sipario su alcuni degli elementi principali della nona edizione dell’evento, tra i quali spicca la concomitanza - con alcuni giorni di sovrapposizione - con altri due appuntamenti B2B: MADE expo, la fiera leader per il settore delle costruzioni e della progettazione, dal 17 al 20 marzo; Transpotec Logitec, la fiera leader nel settore trasporti e logistica, dal 18 al 21 marzo 2021.

A rimarcare il valore della concomitanza, della forza della filiera allargata e della creazione del valore che deriva dalla presenza in fiera, intervengono:

Paolo Borgio - Exhibition Director Food&Beverage Fiera Milano e CEO MADE expo

Paolo Pizzocaro - Exhibition Director Transpotec Logitec

Emanuele Morandi - CEO Made in Steel





E a una tavola rotonda moderata da Lucio Dall’Angelo, direttore generale di siderweb, partecipano:

Giovanni Bajetti - Acciaierie Venete

Giovanni Carpino - Liberty House

Andrea Gabrielli - Gabrielli

Edoardo Zanardelli - Feralpi Group

