Webinar. L’acciaio per i ponti verso il futuro

Costruire le città non significa solo realizzare nuovi edifici; gettare ponti non è solo realizzare manufatti. Costruire le città è avere un’idea di futuro e di come vivere il futuro; gettare ponti è rendere efficaci i collegamenti, avvicinare le persone.

E quale può essere, allora, il ruolo dell’acciaio nel costruire? Il rapporto tra il metallo per eccellenza e l’ambiente costruito sarà al centro del webinar "L’acciaio per costruire le città, gettare ponti, creare reti", che siderweb organizza per martedì 21 luglio alle ore 11.

L’incontro nasce dalla collaborazione tra siderweb e Guamari, la società di ricerca che si avvale della direzione scientifica del professor Aldo Norsa, che presidia il mondo della progettazione e della costruzione (realizza il Report annuale delle società con le maggiori dimensioni e qualifiche) e punta a intensificare il dialogo tra siderurgia e imprenditoria del progetto. L’incontro è il primo di un percorso che, attraverso tappe di avvicinamento, porterà fino a Made in Steel (marzo 2021).

Lo webinar vedrà la partecipazione di alcune figure di spicco dei rispettivi comparti: l’architettura, l’ingegneria strutturale e la siderurgia. Il fil rouge degli interventi sarà rappresentato dall’acciaio, dalla sua capacità di essere protagonista, ieri, oggi e domani, di un settore come quello delle costruzioni che riveste un ruolo fondamentale non solo nell’economia ma anche nella vita quotidiana delle persone.

Questo il programma:

Dopo i saluti introduttivi di Emanuele Morandi, presidente di siderweb, sono previsti gli interventi dell’architetto Patricia Viel, cofondatrice di Citterio – Viel and Partners su “Le nuove sfide della progettazione architettonica, urbana e civile”; dell’ingegner Siro Dal Zotto, responsabile produzione e area tecnica di Fincanteri Infrastructure su

“Il nuovo viadotto del Polcevera e l’utilizzo dell’acciaio per la sua costruzione” coordinati dal professor Aldo Norsa, direttore scientifico di Guamari.

A chiudere il webinar, Antonio Gozzi (Ceo, Duferco) intervistato da Lucio Dall’Angelo (direttore generale di siderweb), fornirà il punto di vista della filiera dell’acciaio sul rilancio del Paese e del settore attraverso le opere infrastrutturali.

Per maggiori informazioni e iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccare nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.

