Il punto della settimana

Versione stampabile

Mercato: piccoli segnali di ripresa

Qualche segnale positivo sembra intravedersi per i coils, dopo settimana di mercato depresso, con un trend di rialzo dei prezzi. Più variegato l'andamento nel comparto dei prodotti lunghi e delle materie prime. L'analisi di Marco Torricelli, redattore di siderweb.

Ue: Pil italiano in calo dell'11% nel 2020

Sono peggiorative rispetto alla precedenti previsioni le stime di crescita dell'economia nazionale pubblicate dalla Commissione europea. Secondo la quale è importante che l'italia raggiunga rapidamente un accordo sul piano di ripresa. L'intervento di Gianfranco Tosini, analista dell'Ufficio Studi siderweb.

A Made in Steel la forza della filiera allargata

Sarà la forza della filiera a caratterizzare la nona edizione di Made in Steel, a marzo 2021. La principale Conference & Exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera siderurgica di terrà in contemporanea, e con alcuni giorni di sovrapposizione, con altre tre fiere dedicate a industrie chiave per la siderurgia: costruzioni, trasporti e logistica, macchine per la lavorazione della lamiera.