Acciaio USA: nuovo calo della produzione

La produzione di acciaio grezzo degli Stati Uniti, la settimana scorsa, è tornata a calare, segnando un -3,7%,1.181.000 tonnellate nette, con un tasso di utilizzo degli impianti del 52,7%) rispetto a 1.204.000 tonnellate nette di quella precedente. Rispetto alla stessa settimana del 2019 la produzione è diminuita del 37,2%.

Questo, spiega American Iron and Steel Institute (AISI), porta il totale della produzione da inizio anno a 32.040.000 tonnellate nette, con un tasso di utilizzo degli impianti del 71,2%. In questo caso la diminuzione, rispetto al 2019 (37.098.000 tonnellate nette), è del 13,6%.

Suddivisa per distretti, ecco la produzione USA della settimana scorsa ed in migliaia di tonnellate nette: Nord Est: 91; Grandi Laghi: 399; Midwest: 124; Sud: 507 e Ovest: 60; per un totale di 1181.