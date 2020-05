Coronavirus: nuovo ventilatore “low cost”

Versione stampabile

Il progetto è nato grazie ai ricercatori della collaborazione internazionale Global Argon Dark Matter impegnata in attività di ricerca sulla materia oscura, con esperimenti ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di fisica nucleare; dei laboratori canadesi di SNOLAB e TRIUMF, sotto la guida del Premio Nobel per la fisica Arthur McDonald della Queen’s University; e del Fermilab, del Laboratorio di Fisica del Plasma di Princeton, di due dei laboratori nazionali del Ministero per l’Energia, e di diverse Università degli Stati Uniti.

E ora il nuovo ventilatore meccanico per pazienti in terapia intensiva è realtà e ha ricevuto l’approvazione della Fda: si chiama Milano Ventilatore Meccanico, non è coperto da brevetti ed è molto meno costoso delle attrezzature fino a ieri sul mercato, e al suo sviluppo ha partecipato anche Carlo Mapelli, ordinario di Siderurgia e impianti siderurgici del Politecnico di Milano.