Venerdì positivo per le borse

Le borse europee risalgono ancora. Negli Stati Uniti boom di disoccupati ad aprile.

Borse – Giornata con il segno «più» per le borse europee: Milano sale dell'1,63%, Londra dell'1,40%, Parigi dell'1,07%, Francoforte dell'1,33% e Madrid dello 0,69%. In Asia le borse virano al positivo: Tokyo cresce dell’1,7%, Shanghai dello 0,88%, Taiwan dello 0,54%, Seul dello 0,89% e Hong Kong dello 0,96%. Wall Street apre in rialzo.

Macroeconomia – In USA esplode il numero di disoccupati a causa del coronavirus. Secondo quanto reso noto dal Dipartimento del Lavoro nel quarto mese dell’anno sono stati persi 20,5 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti, il calo maggiore della Grande Depressione. Il tasso di disoccupazione, quindi, è salito al 14,7%. In Germania, invece, a marzo si è verificato un netto calo dell’export, sceso dell’11,8% rispetto al mese precedente.