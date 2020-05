Borse europee in recupero

Versione stampabile

Le borse europee riprendono quota. In Germania produzione industriale in deciso calo a marzo.

Borse – Giornata positiva per le borse europee: Milano sale dello 0,50%, Londra dell'1,40%, Parigi dell'1,29%, Francoforte dell'1,30% e Madrid dello 0,94%. Borse asiatiche tentennanti: Tokyo sale dello 0,28%, Shenzen dello 0,13% e Taiwan dello 0,63%, mentre Shanghai cede lo 0,11%, Hong Kong lo 0,60% e Seul lo 0,16%. Wall Street bene in apertura, con il Dow Jones che sale dell'1,03%.

Macroeconomia – In Germania a marzo la produzione industriale è scesa ai minimi dal 1991, con una riduzione del 9,1% rispetto al mese precedente a causa, ovviamente, del coronavirus. Gli analisti stimavano un calo del 7,5%. In Italia scendono le vendite al dettaglio a marzo, con una contrazione del 20,5% rispetto a febbraio. Lo ha reso noto l’Istat, precisando che l’indice grezzo è calato del 18,4% rispetto al marzo del 2019. Rimanendo in Europa, la Banca d’Inghilterra ha comunicato di aver mantenuto i tassi allo 0,1% e di non aver variato il tetto per gli acquisti di titoli di stato, rimasto a quota 645 miliardi di sterline. La Banca Centrale Norvegese, invece, ha tagliato i tassi di riferimento dallo 0,25% allo 0%.