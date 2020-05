“Steel Sector Careers”: pronto il rapporto finale

Versione stampabile

Il progetto si chiama “Steel Sector Careers - More Opportunities Than You Can Imagine” e venerdì 15 maggio, nel corso di una conferenza online (dalle 10 alle 16 e per iscriversi basterà seguire questo link) verrà presentato il rapporto finale sul tema dello sviluppo di competenze professionali e opportunità lavorative nel settore siderurgico.

Obiettivo della conferenza, spiega Enrico Gibellieri, membro dell’European Economic and Social Committee (EESC) e che ha partecipato alla realizzazione del progetto in qualità di esperto, «è riunire i principali attori del settore siderurgico, compresi rappresentanti di aziende, organizzazioni dei lavoratori e associazioni di settore, educatori e personale dedicato alla formazione e autorità pubbliche per riflettere e discutere su alcune tematiche chiave, quali i risultati del progetto "Piano di cooperazione settoriale sulle competenze: verso una strategia dell'Ue che affronti le esigenze in termini di competenze del settore siderurgico"; fabbisogno di competenze e profili professionali del settore siderurgico del futuro; possibili azioni per ridurre le carenze di competenze nel settore siderurgico; misure per migliorare l'immagine e la competitività del settore siderurgico Europeo».

Il progetto ha visto la partecipazione di partner italiani quali RINA Consulting – Centro Sviluppo Materiali, Federacciai e Riconversider e la partecipazione alla conferenza, spiegano gli organizzatori, «consentirà di aver accesso ad approfondimenti sull'offerta e sulla domanda di competenze nel settore siderurgico; venire a conoscenza di due roadmap volte a colmare le lacune nelle competenze e migliorare l'immagine dell'industria siderurgica al fine di attrarre e trattenere i migliori talenti; conoscere le iniziative messe in atto in Europa da varie organizzazioni per ridurre le carenze di competenze nel settore; scoprire come le aziende siderurgiche stanno reagendo alla pandemia di Covid-19 trasformando le sfide in opportunità per acquisire maggior conoscenza e rafforzare il settore; entrare in contatto con una grande varietà di attori, tra cui: decisori politici della Direzione Generale della Commissione Europea per il mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI (DG GROW) e l’Agenzia Esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME), professionisti del settore siderurgico, enti di formazione e rappresentanti sindacali».