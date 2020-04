Tenaris: perdite pesanti nel primo trimestre

Versione stampabile

Un calo del 6% delle vendite rispetto al primo trimestre del 2019, a 1.762 milioni di dollari, ma un incremento dell’1% rispetto al quarto. È il primo dato rilevante contenuto nella relazione che accompagna la pubblicazione, da parte di Tenaris, del resoconto relativo al periodo gennaio-marzo 2020.

Nel trimestre Tenaris ha dovuto lamentare perdite per 666 milioni di dollari, a fronte dei 243 milioni di utili ottenuti nello stesso periodo dell’anno scorso ed ha visto l’Ebitda scendere a 280, rispetto a 390 del 2019.

Scontate, secondo Tenaris, le motivazioni: «Il rapido declino dell’attività economica e il crollo senza precedenti della domanda mondiale di petrolio a seguito delle misure adottate per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19 nel mondo».

Le previsioni di Tenaris per il secondo trimestre, peraltro, non sono affatto buone: «Prevediamo una sostanziale riduzione delle vendite e dei margini, soprattutto in America. In questo contesto, le vendite potrebbero essere inferiori del 35% circa rispetto al primo trimestre e il nostro margine Ebitda potrebbe scendere di una cifra elevata».