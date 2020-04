Coronavirus: l’ospedale secondo Manni Green Tech

Versione stampabile

Manni Green Tech ha messo a punto un «progetto dettagliato per moduli ospedalieri polifunzionali (nell'immagne di testa), nato dalla sinergia con professionisti ed imprese del settore sanitario che hanno messo a disposizione il proprio expertise a favore di una soluzione capace di combinare ergonomia, sicurezza e funzionalità degli spazi, con l’imperativo di tempi strettissimi di progettazione e realizzazione».

L’unità ha come focus la terapia intensiva e risponde alle necessità dettate dall'emergenza Covid-19, ma le sue caratteristiche la rendono adatta a molteplici applicazioni nell’ambito sanitario, estendendone le potenzialità nel lungo periodo.

«La struttura – spiega Manni Green Tech – viene consegnata preassemblata al 90% e non richiede fondazioni, assicurando così facilità e tempi di installazione particolarmente rapidi. L’intero processo dalla fabbricazione al pieno funzionamento richiede solo 69 giorni».

L’unità modulare creata dall’equipe di specialisti «è frutto di un vero e proprio processo di progettazione e prefabbricazione industrializzata per strutture ospedaliere, che determina il superamento dei limiti tipici degli ospedali da campo o della conversione di container da cantiere per installazioni provvisorie. Concepita sin dalla fase di design per recepire tutte le buone pratiche e le normative proprie del settore sanitario, la soluzione modulare presenta un layout che ottimizza gli spazi salvaguardando la sicurezza di degenti e operatori sanitari».

I numeri del progetto in versione 18 posti letto prevedono due posti letto isolati, 43 metri quadrati a posto letto, 125 metri quadrati di locali tecnici, 770 metri quadrati di superficie operativa.