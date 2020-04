Acciaio Usa: torna ad aumentare la produzione

Versione stampabile

La settimana scorsa la produzione di acciaio grezzo degli Stati Uniti è tornata a crescere dell'1,7% rispetto alla precedente, attestandosi su 1.277.000 tonnellate nette, con un tasso di utilizzo delle capacità del 57%.

Rispetto alla medesima settimana del 2019, però, spiega Aisi (American Iron and Steel Institute), si è registrato un calo del 32,5%.

Il combinato disposto di questi dati ha portato la produzione aggiornata da inizio a 27.600.000 tonnellate nette, con un tasso di utilizzo delle capacità del 76,6% ed un calo del 6,6% rispetto alle 29.557.000 tonnellate nette nello stesso periodo dell'anno scorso.

Questa la suddivisione per distretti della produzione Usa per la settimana scorsa e in migliaia di tonnellate nette: Nord Est: 116; Grandi Laghi: 443; Midwest: 124; Sud: 539 e Ovest: 55.