Webinar: gli ostacoli sulla via della ripresa

È in corso di svolgimento il webinar organizzato da siderweb e che ha come tema: «Gli ostacoli sulla via della ripresa - I conti delle aziende e le sfide Covid-19».

L’incontro online vede la partecipazione di Stefano Ferrari (responsabile Ufficio Studi di siderweb) e Claudio Teodori (ordinario di economia aziendale all’Università degli Studi di Brescia).

A seguire due interviste faccia a faccia realizzate da Lucio Dall’Angelo (direttore generale di siderweb) a Massimiliano Burelli (amministratore delegato di Acciai Speciali Terni) e Tommaso Sandrini (amministratore delegato San Polo Lamiere e presidente Assofermet Acciai), che forniranno una testimonianza diretta delle problematiche che le imprese della produzione e della distribuzione stanno affrontando ed affronteranno nelle prossime settimane.

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione. Clicca QUI per iscriverti.

Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar.

Per chi volesse, è disponibile la diretta streaming dell’evento sul canale YouTube di siderweb, mentre a seguire sarà reso disponibile alla stampa il materiale presentato dai relatori e il comunicato stampa relativo all’incontro.