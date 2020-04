Coronavirus: il punto-video della settimana

Versione stampabile

Sebbene per l’acciaio il lockdown resti ufficialmente in vigore, sono numerose le realtà che si sono rimesse in moto, ma più che di ripartenza sembra si debba parlare di riaccensione degli impianti per la loro salvaguardia e per la messa a punto dei protocolli di sicurezza.

Non si è infatti concretizzata l’ipotesi che ad alcuni settori strategici tra cui l’acciaio potesse essere concessa una ripartenza anticipata tra il 20 e il 22 aprile, anche se appare chiaro che il riavvio della siderurgia è una delle priorità del governo. Il problema, ora, è conoscere la tempistica, perché non è escluso che si possa arrivare a quel 4 maggio indicato nel DPCM dello scorso 10 aprile. A parlarne è il direttore responsabile di siderweb Davide Lorenzini.

Le polemiche politiche che stanno caratterizzando il dibattito – in Italia come in Europa – sulle misure di sostegno alle economie fortemente colpite dal coronavirus, stanno mettendo in discussione la tenuta stessa delle istituzioni.

Nel nostro Paese, in particolare, il dibattito sconta i pregiudizi e la propaganda che europeisti ed euroscettici antepongono spesso ai reali contenuti delle misure che potrebbero essere messe in campo.

A parlarne è il giornalista Carlo Muzzi, della redazione “Politica e Economia” del Giornale di Brescia.

Dato che le imprese italiane che sono tornate all’attività lo hanno fatto in forma ridotta e con un carico di lavoro che non è omogeneamente distribuito su tutti gli operatori, il mercato è da un lato molto sottile e dall’altro molto variegato, con ogni transazione che rappresenta quasi un caso a sé.

Dentro questa cornice si può rilevare che, per quanto concerne il rottame, al momento le poche transazioni effettuate sono su livelli inferiori a quelli pre-lockdown e con performance diversificate tra Italia e altri Paesi. Le attese ora si spostano alle prossime settimane, quando il quadro potrà chiarirsi maggiormente. I dettagli ce li offre Stefano Ferrari, responsabile dell’Ufficio Studi di siderweb-

Il Consiglio europeo del 23 aprile sarà chiamato ad esaminare e approvare le proposte avanzate dall’Eurogruppo relative all’istituzione del fondo di intervento per il rilancio dell’economia europea.

Gli aspetti fondamentali che dovranno essere esaminati saranno quelli relativi – dotazione e durata – all’utilizzo del Mes, del fondo Sure e di quello per la ricostruzione.

Aspetti e criticità di queste misure sono analizzati da Gianfranco Tosini, dell’Ufficio Studi di siderweb.

