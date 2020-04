Coronavirus: Manni Group finanzia la ricerca

Versione stampabile

Manni Group finanzia con 100.000 euro la Fondazione di Ricerca per le Malattie del Cervello – BRFVr per favorire la ricerca scientifica sulle connessioni della pandemia di Covid–19 con diverse patologie neurologiche evidenziate in molti casi.

«Numerosi studi – dice Giuseppe Manni (nella foto di testa), che presiede la Fondazione – confermano questo collegamento e puntano l’attenzione sulle conseguenze dell'infezione sul sistema nervoso che potrebbero addirittura aiutare una diagnosi più rapida e certa, e una terapia più mirata. Ad esempio JAMA Neurology ha pubblicato uno studio effettuato su 214 pazienti Covid ricoverati in ospedale a Wuhan, dal 16 gennaio al 19 febbraio, in cui si evidenzia che il 36,4% del totale hanno manifestato sintomi neurologici al sistema nervoso centrale (capogiri, mal di testa, perdita di conoscenza, patologia cerebrovascolare acuta) e al sistema nervoso periferico (perdita del senso del gusto e dell'olfatto; problemi alla vista, nevralgie). Anche un gruppo di medici di Detroit, hanno descritto un caso di encefalopatia acuta associata a Covid-19 sulla rivista scientifica “Radiology”».

La Fondazione, presieduta da Giuseppe Manni è stata fondata 10 anni fa con il professor Massimo Gerosa, neurochirurgo e ora presidente d’onore. È dotata di un Comitato scientifico impegnato a validare le proposte di ricerche scientifiche nelle neuroscienze, diretto dal professor Andrea Sbarbati, che vengono sollecitate da bandi indetti ogni anno.

Le ricerche, viene spiegato, «vengono approvate prima dal Comitato Scientifico e successivamente dal consiglio di amministrazione della Fondazione, che le finanzia unitamente a borse di studio annuali destinate ai ricercatori. Anche quest’anno si pensa di replicare il successo del 2019, ottenuto finanziando 20 ricerche e relative borse di studio».