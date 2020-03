Coronavirus: GF-Elti dona 150.000 euro

Versione stampabile

Anche GF-Elti, l’azienda di Sovere (BG) specializzata nella progettazione e costruzione di forni industriali per la siderurgia e nel servizio di trattamento termico, ha reso noto che «per far fronte all’emergenza Covid-19, si unisce alla cordata di solidarietà delle grandi aziende italiane donando 150.000 euro per sostenere la ricerca e gli operatori e volontari del territorio dell’Alto Sebino».

Dopo aver consultato i sindaci «per capire come indirizzare al meglio il proprio contributo, GF-Elti ha deciso di stanziare 50.000 euro destinati ad attività di ricerca dell’Istituto Mario Negri – Centro Anna Maria Astori di Stezzano e 100.000 euro equamente distribuiti tra quattro associazioni attive sul territorio dell’Alto Sebino nei comuni di Lovere, Castro e Sovere».

Per tutelare la salute dei propri lavoratori, invece, GF-Elti ha «introdotto lo smart-working negli uffici e ridotto le attività produttive (è impegnata nel servizio di trattamento termico di tubi in acciaio per forniture nel settore energetico e di bomboloni e bombole in acciaio per ossigeno ad uso ospedaliero; ndr) dal 9 marzo. In aggiunta l’azienda ha stipulato un’apposita copertura assicurativa a favore dei propri dipendenti e per i terzisti fidelizzati in caso di contagio da coronavirus».