Borse europee in leggera crescita

Europa in leggera crescita, Asia in calo. Questo l’andamento odierno delle borse mondiali. A livello macroeconomico, il G20 schiera l’artiglieria e promette un colossale piano di aiuti per sostenere l’economia globale.

Borse – L'Europa chiude la giornata con il segno «+»: Milano cresce dello 0,73%, Londra dell'1,46%, Parigi dell'1,42%, Madrid dello 0,62% e Francoforte dello 0,55%. Wall Street apre in netto rialzo: +3,59%, mentre le borse asiatiche si contraggono: Tokyo -4,5%, Hong Kong -1,36%, Shanghai -0,60% e Seoul -1,09%.

Macroeconomia – Cinquemila miliardi di dollari. A tanto ammonta il piano del G20 per superare l'impatto sociale, economico e finanziario del coronavirus. Lo ha reso noto lo stesso organismo in una nota al termine dell’ultimo vertice, spiegando che la pandemia andrà superata «a qualsiasi costo». Sempre in tema di sostegno all’economia, oggi la Banca d’Inghilterra ha confermato il costo del denaro (0,1%) e l’ammontare degli acquisti Qe, aumentati la scorsa settimana di 200 miliardi di sterline fino a quota 645 miliardi di sterline.

Dall’altro lato dell’Atlantico gli USA fanno registrare un incremento del PIL del 2,1% nel quarto trimestre del 2019, lo stesso valore del terzo trimestre, mentre le richieste di disoccupazione nel Paese salgono a 3,28 milioni di unità dalle 282mila della settimana precedente.