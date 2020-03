Coronavirus: ArcelorMittal «Proteggeremo dipendenti e clienti»

Versione stampabile

«In tutte le sedi globali seguiamo i consigli e le linee guida del governo e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità al fine di proteggere i dipendenti e prevenire la diffusione dell'infezione».

È chiara e categorica la posizione di ArcelorMittal relativa al coronavirus, una posizione ribadita in una nota stampa in cui il primo produttore siderurgico mondiale ribadisce come fondamentali la sicurezza di dipendenti e clienti.

«Data l'entità dell'epidemia, le implicazioni per la salute e la sicurezza, e in particolare l'impatto che sta avendo su diversi Paesi europei in cui ArcelorMittal opera – prosegue la nota-, stiamo adottando misure per ridurre la produzione degli asset europei per garantire il benessere dei nostri dipendenti e allineare la produzione ai livelli della domanda. Continueremo a monitorare l'evoluzione del coronavirus in ciascuno dei nostri mercati operativi e prenderemo le decisioni di conseguenza per garantire il benessere dei nostri dipendenti e la nostra capacità di soddisfare la domanda dei clienti».