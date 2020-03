Ex Ilva: Federacciai soddisfatta per l’accordo

Versione stampabile

«Che sia stato firmato un accordo davanti ad un notaio invece che "delegare" ad un tribunale il destino del più grande centro siderurgico d’Europa è di per sé una buona notizia», è la prima reazione del presidente di Federacciai, Alessandro Banzato, alla sigla dell’intesa tra ArcelorMittal e i commissari dell’ex Ilva.

«Adesso ci aspettiamo tutti, e per tutti intendo la filiera siderurgica italiana nel suo complesso – dice ancora Banzato – che nel più breve tempo possibile si definiscano in modo chiaro le questioni industriali, ambientali, sociali e societarie rimaste ancora aperte perché nella cornice dell’incertezza non è possibile disegnare il rilancio di un asset così importante per il Paese e per l’industria italiana».

I sindacati, però, non sembrano gradire: Cgil, Cisl e Uil, insieme alle organizzazioni di categoria, prendono le distanze nel merito e nel metodo. «Alla luce dei contenuti appresi, riteniamo assolutamente non chiara la strategia del governo in merito al risanamento ambientale, alle prospettive industriali e occupazionali del gruppo. A questa incertezza si somma una totale incognita sulla volontà dei soggetti investitori, a partire da ArcelorMittal, riguardo il loro impegno finanziario nella nuova compagine societaria che costituirà la nuova AMinvest Co», si legge in una nota che sottolinea come il negoziato, si sia svolto senza «alcun coinvolgimento delle organizzazioni sindacali».

Anche il Codacons è molto critico e minaccia di "impugnare" l'accordo qualora il Tribunale di Milano dovesse cancellare la causa come conseguenza dell’intesa raggiunta tra le parti. «Non è possibile accettare un accordo siglato - afferma il presidente Carlo Rienzi - tenendo all’oscuro le parti intervenute nel giudizio . I rappresentanti dei cittadini danneggiati dall’Ilva devono poter visionare l’accordo e avanzare le proprie critiche prima di qualsiasi cancellazione della causa in Tribunale».