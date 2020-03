Ex Ilva: fatto l’accordo ArcelorMittal-Commissari

Versione stampabile

Alla fine le firme sono arrivate. ArcelorMittal e Ilva in amministrazione straordinaria hanno siglato a Milano l'accordo che porta al superamento del contenzioso (venerdì prossimo era in programma l’udienza al tribunale di Milano, ma a questo punto sarà annullata) ed alla modifica del contratto relativo alla gestione in affitto e successiva acquisizione del polo siderurgico pugliese da parte del colosso mondiale dell’acciaio.

Nello studio notarile di Pier Gaetano Marchetti erano presenti l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli, i commissari dell'ex Ilva e i legali delle parti.

Ora con gli accordi – al momento non filtrano indiscrezioni sui contenuti dell’accordo e la stessa Lucia Morselli, intercettata dai giornalisti fuori dallo studio notarile, non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione – si chiude la controversia giudiziaria e potrà avere inizio la fase destinata a definire le tappe per il rilancio vero dello stabilimento.