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La Cina chiede un indice in yuan per il minerale di ferro

Secondo la CISA, questo creerebbe un «meccanismo di determinazione dei prezzi più oggettivo e trasparente»

6 agosto 2026

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