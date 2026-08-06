La Cina chiede un indice in yuan per il minerale di ferro
Secondo la CISA, questo creerebbe un «meccanismo di determinazione dei prezzi più oggettivo e trasparente»
6 agosto 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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