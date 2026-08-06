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Liberty Galaţi verso la vendita diretta: tre gruppi interessati

Il complesso siderurgico romeno potrebbe essere ceduto attraverso una trattativa con Umbrărescu, Metinvest o Jindal

6 agosto 2026

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