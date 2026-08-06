SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. GravitHy, impianto DRI firmato Danieli a Fos-sur-M...

GravitHy, impianto DRI firmato Danieli a Fos-sur-Mer

Il gruppo friulano fornirà Energiron Zero da 2 milioni di ton alimentato principalmente da idrogeno ed energia elettrica

6 agosto 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Danieli: avviata la nuova colata continua di JSW Salem - L’impianto consente la produzione di blumi quadrati da 160 mm e 200 mm

29 luglio 2026

Danieli: avviata la nuova colata continua di JSW Salem

L’impianto consente la produzione di blumi quadrati da 160 mm e 200 mm

di Redazione siderweb
Uzbekistan, operativo il primo impianto per laminati a caldo - Il nuovo complesso di Uzmetkombinat con tecnologie Danieli avrà una capacità di un milione di tonnellate annue

24 luglio 2026

Uzbekistan, operativo il primo impianto per laminati a caldo

Il nuovo complesso di Uzmetkombinat con tecnologie Danieli avrà una capacità di un milione di tonnellate annue

di Sarah Falsone
GravitHy deposita le domande per l’impianto di Fos-sur-Mer - Il progetto da 2 milioni di tonnellate annue di HBI avanza verso la decisione finale d’investimento

24 luglio 2026

GravitHy deposita le domande per l’impianto di Fos-sur-Mer

Il progetto da 2 milioni di tonnellate annue di HBI avanza verso la decisione finale d’investimento

di Stefano Gennari
GravitHy, Elyse Energy e Marcegaglia firmano un MoU sulla decarbonizzazione - L’intesa si basa su tre progetti complementari per fare di Fos-sur-Mer un polo industriale integrato e green GravitHy, Elyse Energy e Marcegaglia firmano un MoU sulla decarbonizzazione - L’intesa si basa su tre progetti complementari per fare di Fos-sur-Mer un polo industriale integrato e green

5 febbraio 2026

GravitHy, Elyse Energy e Marcegaglia firmano un MoU sulla decarbonizzazione

L’intesa si basa su tre progetti complementari per fare di Fos-sur-Mer un polo industriale integrato e green

di Federico Fusca
GravitHy e HES FOS firmano un accordo per la siderurgia verde - Obiettivo: sviluppare infrastrutture portuali a supporto del nuovo impianto operativo dal 2029 a Fos-sur-Mer

8 ottobre 2025

GravitHy e HES FOS firmano un accordo per la siderurgia verde

Obiettivo: sviluppare infrastrutture portuali a supporto del nuovo impianto operativo dal 2029 a Fos-sur-Mer

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 31 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 31 luglio 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Header STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026 STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Danieli: avviata la nuova colata continua di JSW Salem - L’impianto consente la produzione di blumi quadrati da 160 mm e 200 mm

29 luglio 2026

Danieli: avviata la nuova colata continua di JSW Salem

L’impianto consente la produzione di blumi quadrati da 160 mm e 200 mm

di Redazione siderweb
Uzbekistan, operativo il primo impianto per laminati a caldo - Il nuovo complesso di Uzmetkombinat con tecnologie Danieli avrà una capacità di un milione di tonnellate annue

24 luglio 2026

Uzbekistan, operativo il primo impianto per laminati a caldo

Il nuovo complesso di Uzmetkombinat con tecnologie Danieli avrà una capacità di un milione di tonnellate annue

di Sarah Falsone
GravitHy deposita le domande per l’impianto di Fos-sur-Mer - Il progetto da 2 milioni di tonnellate annue di HBI avanza verso la decisione finale d’investimento

24 luglio 2026

GravitHy deposita le domande per l’impianto di Fos-sur-Mer

Il progetto da 2 milioni di tonnellate annue di HBI avanza verso la decisione finale d’investimento

di Stefano Gennari
GravitHy, Elyse Energy e Marcegaglia firmano un MoU sulla decarbonizzazione - L’intesa si basa su tre progetti complementari per fare di Fos-sur-Mer un polo industriale integrato e green GravitHy, Elyse Energy e Marcegaglia firmano un MoU sulla decarbonizzazione - L’intesa si basa su tre progetti complementari per fare di Fos-sur-Mer un polo industriale integrato e green

5 febbraio 2026

GravitHy, Elyse Energy e Marcegaglia firmano un MoU sulla decarbonizzazione

L’intesa si basa su tre progetti complementari per fare di Fos-sur-Mer un polo industriale integrato e green

di Federico Fusca
GravitHy e HES FOS firmano un accordo per la siderurgia verde - Obiettivo: sviluppare infrastrutture portuali a supporto del nuovo impianto operativo dal 2029 a Fos-sur-Mer

8 ottobre 2025

GravitHy e HES FOS firmano un accordo per la siderurgia verde

Obiettivo: sviluppare infrastrutture portuali a supporto del nuovo impianto operativo dal 2029 a Fos-sur-Mer

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

MERCATI INOSSIDABILI - 14/07/2026 | L. Fava (LSI Inox) e R. Nemfardi (Eure Inox)

 I nostri video

5 agosto 2026

Quali prospettive per piani e lunghi nel secondo semestre? Le interviste di Stefano Gennari (siderweb) a Lorenzo Fava (LSI Inox) ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×