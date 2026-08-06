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Fermate estive di quasi tre settimane per l'acciaio italiano

Domanda debole, scorte elevate e costi energetici hanno spinto alcune aziende ad anticipare gli stop a luglio

6 agosto 2026

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