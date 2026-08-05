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Hydnum Steel, 150 milioni da Cofides per l’acciaieria green di Puertollano

L’ad: «Un impulso fondamentale». Lavori al via entro fine 2026

5 agosto 2026

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