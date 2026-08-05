SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ex Ilva, Federacciai: «Valutiamo una cordata itali...

Ex Ilva, Federacciai: «Valutiamo una cordata italiana»

Gozzi: esame del dossier per rilanciare gli impianti esclusi dal blocco disposto dalla sentenza della Corte d’appello

5 agosto 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 31 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 31 luglio 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Header STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026 STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ex Ilva, Federacciai: «Valutiamo una cordata italiana» - Gozzi: esame del dossier per rilanciare gli impianti esclusi dal blocco disposto dalla sentenza della Corte d’appello

5 agosto 2026

Ex Ilva, Federacciai: «Valutiamo una cordata italiana»

Gozzi: esame del dossier per rilanciare gli impianti esclusi dal blocco disposto dalla sentenza della Corte d’appello

di Stefano Gennari
Ex Ilva, primo tavolo tecnico al Mimit il 4 agosto - Il 5 agosto riunione sull’area di Taranto e incontro con rappresentanti di Confindustria, Federacciai e Federmeccanica

30 luglio 2026

Ex Ilva, primo tavolo tecnico al Mimit il 4 agosto

Il 5 agosto riunione sull’area di Taranto e incontro con rappresentanti di Confindustria, Federacciai e Federmeccanica

di Gianmario Leone
Ex Ilva, al via il tavolo tecnico con Governo e sindacati - Mantovano: l’Esecutivo punta alla continuità aziendale. Fiom, Fim e Uilm annunciano otto ore di sciopero

28 luglio 2026

Ex Ilva, al via il tavolo tecnico con Governo e sindacati

Mantovano: l’Esecutivo punta alla continuità aziendale. Fiom, Fim e Uilm annunciano otto ore di sciopero

di Gianmario Leone
AdI, il Governo valuta il ricorso. Allarme da istituzioni e imprese - Giorgetti: il provvedimento della Corte stravolge il processo di vendita. Gozzi: «Clamorosa ingiustizia»

27 luglio 2026

AdI, il Governo valuta il ricorso. Allarme da istituzioni e imprese

Giorgetti: il provvedimento della Corte stravolge il processo di vendita. Gozzi: «Clamorosa ingiustizia»

di Gianmario Leone
Martedì 20 gennaio torna MERCATO & DINTORNI - La congiuntura, l'attualità e le prospettive della siderurgia con Gozzi e Fornasini

8 gennaio 2026

Martedì 20 gennaio torna MERCATO & DINTORNI

La congiuntura, l'attualità e le prospettive della siderurgia con Gozzi e Fornasini

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 31 luglio 2026

 I nostri video

31 luglio 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×