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Cina, cresce la produzione di acciaio inox

Output a +11% annuo nonostante una domanda debole e i prezzi delle materie prime in calo

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