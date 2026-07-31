siderweb TG: ex Ilva, trimestrali e prezzi
MERCATI
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31 luglio 2026
Rottame: mercato italiano congelato prima delle ferie
Prezzi invariati e scambi ai minimi. L’attenzione si sposta sulla ripartenza
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30 luglio 2026
Tubi, il mercato prepara il recupero d’autunno
Domanda ancora debole e distributori prudenti, ma i prezzi hanno recuperato le perdite di giugno
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30 luglio 2026
Lingotti inox: la domanda continua a latitare
Il comparto lamenta una sostanziale assenza di ordinativi
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30 luglio 2026
Lingotti al carbonio: il mercato si prepara alla pausa di agosto
I player evidenziano una domanda fiacca, ma i timori di rialzi a settembre spingono a qualche ristoccaggio
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29 luglio 2026
Tondo: rialzo alla prova della riapertura
Fermate e costi sostengono le richieste, ma la domanda resta debole
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Giugno 2026
Aggiornamento Giugno 2026
Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano
28 luglio 2026
È online la sesta puntata di Mediterranean Steel Talks, il video podcast di siderweb dedicato all'analisi dei principali trend che ...
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A cura di Redazione Siderweb
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