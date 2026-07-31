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siderweb TG: ex Ilva, trimestrali e prezzi

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

31 luglio 2026

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Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano l'ex Ilva, le trimestrali di alcuni dei principali player siderurgici e prezzi.

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