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Eurofer, export europeo verso gli Usa in forte calo

A un anno dall’introduzione dei dazi trumpiani le spedizioni siderurgiche Ue sono diminuite del 34%

4 giugno 2026

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