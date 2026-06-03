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Marcegaglia "raddoppia" a Fos-sur-Mer: 1,2 miliardi per Mistral

In arrivo altri 600 milioni. L’obiettivo è arrivare a 2,1 milioni di tonnellate entro metà 2028

3 giugno 2026

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